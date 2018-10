Lampedusa gedenkt Flüchtlingstragödie vor 5 Jahren

Mehrere Boote fuhren am Mittwochvormittag zum Ort der Schiffstragödie, wo Blumenkränze ins Meer geworfen wurden. Eine Trauerzeremonie fand vor dem „Tor Europas“ statt, einer Skulptur des süditalienischen Künstlers Mimmo Paladino zu Ehren der Migranten, die auf Lampedusa eintreffen.

Die Trauerzeremonie. - Foto: ansa

Flüchtlingsboot kenterte nach Brand an Bord

Das völlig überfüllte Flüchtlingsboot war am 3. Oktober 2013 unweit der Küste von Lampedusa nach einem Brand an Bord in der Nacht gekentert. Mehr als 360 Menschen ertranken, 155 Migranten konnten gerettet werden. Als Reaktion auf das tragische Unglück startete die italienische Regierung die großangelegte Seerettungsaktion „Mare Nostrum“, die mittlerweile unter EU-Federführung als Mission „Sophia“ fortgesetzt wird und auch der Schlepperbekämpfung dient.

Der Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, kritisierte, dass sich Vertreter italienischer und europäischer Institutionen von der Gedenkzeremonie am Mittwoch ferngehalten haben. Kein Vertreter der Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, die einen harten Kurs in Sachen Migration eingenommen hat, war bei der Gedenkzeremonie auf der süditalienischen Insel anwesend.

Am Mittwoch wurde in Italien ein nationaler Gedenktag für die im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge begangen. Die Einführung des Gedenktags war im März 2016 vom italienischen Parlament beschlossen worden.

