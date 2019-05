Landeshauptleute zu Gesprächen bei Kanzler Kurz

Als erster der Landeshauptleute erschien der Oberösterreicher Thomas Stelzer (ÖVP). Stelzer betonte, dass es darum gehe, Verantwortung zu zeigen: „Wir brauchen eine stabile Regierung mit Kurz.” Angesprochen darauf, ob die ÖVP eine Koalition mit den Blauen nach der Wahl ausschließen solle, meinte er: „Zunächst ist der Wähler am Wort, danach werden wir entscheiden. Das gebietet der Respekt vor dem Wähler.”

Die Sozialdemokratischen Landeshauptmänner erschienen im Trio und gingen beinahe wortlos an den wartenden Journalisten vorbei. Einzig Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sagte: „Jetzt hören wir uns mal an, was er zu sagen hat.”

apa