Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen: AfD legt massiv zu

Nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr wurden erste Ergebnisse bekannt:

So hat ist CDU in Sachsen trotz großer Verluste stärkste Kraft geblieben. Nach Prognosen von ARD und ZDF landete die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer am Sonntag klar vor der AfD, die ihr Ergebnis mehr als verdoppelte.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg ist die SPD nach Prognosen knapp stärkste Kraft geworden. Dahinter landete am Sonntag mit massiven Zugewinnen die AfD, wie erste Zahlen von ARD und ZDF zeigten.

dpa/stol