Lega-Anhänger stimmen für Koalitionsvertrag

Die Teilnehmer hätten auch Vorschläge für das Regierungsprogramm geliefert.

Die Gegner der Koalition stören sich laut Lega vor allem an dem Anliegen der Fünf Sterne, ein Grundeinkommen einzuführen, und an der „zu weichen“ Haltung in Migrationsfragen der Protestbewegung.

Zuvor hatten auch die Sterne über das Regierungsprogramm abstimmen lassen. An einer Online-Befragung hatten sich 45.000 Menschen beteiligt.

dpa