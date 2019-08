Lega bietet 5-Sterne-Chef Di Maio Premierposten an

Die Aussicht, dass Di Maio zum neuen Premier aufrücke, sei „eine Möglichkeit”, sagte der amtierende Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio, ein Vertrauensmann Salvinis, gegenüber einem Radiosender am Montag. „Unsere Parteien müssen mehr miteinander sprechen. Wenn diese Krise dazu beiträgt, unsere Beziehung zu verbessern und die Regierungsarbeit effizienter zu gestalten, kann dies nur positiv sein”, so Centinaio.

Laut dem scheidenden Minister hat die Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung vor den EU-Parlamentswahlen gut gearbeitet und „beträchtliche Resultate” erreicht. Es sei undenkbar, dass die Sozialdemokraten, die seit den Parlamentswahlen 2018 alle letzten Wahlgänge verloren hätten, wieder an die Macht zurückkehrten, sagte Centinaio.

Lega will PD und 5-Sterne-Koalition verhindern

Die Lega will eine Koalition aus der sozialdemokratischen PD (Partito Democratico/Demokratische Partei) und der Fünf-Sterne-Bewegung verhindern, um nicht in der Opposition zu landen. Als Alternative zu einer neuen Regierung fordert sie Neuwahlen im Oktober.

Staatschef Sergio Mattarella will den Parteien unterdessen mehr Zeit für ihre Gespräche geben. So werden die geplanten Konsultationen Mattarellas erst am Dienstagnachmittag beginnen. Mattarella bestätigte den angekündigten Beginn der zweiten Konsultationsrunde mit Treffen mit den Parlamentspräsidenten. Die Gespräche mit den stärksten Parteien werden jedoch erst am Mittwoch stattfinden.

Inzwischen verhandelt die Fünf-Sterne-Bewegung mit der PD weiter, die Fronten sind verhärtet (STOL hat berichtet).

apa/dpa/stol