Lega plant Bündnis rechtspopulistischer Gruppierungen

Familienminister Lorenzo Fontana (Lega) arbeitet an der Bildung eines Bündnisses rechtspopulistischer Gruppierungen. - Foto: APA/ANSA

An der neuen Gruppierung sollen sich unter anderem die ungarische Regierungspartei Fidesz um Ministerpräsidenten Viktor Orban, die kürzlich von Front National in Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung/RN) umbenannte Partei um die französische Rechtspolitikerin Marine Le Pen sowie die Alternative für Deutschland (AfD) beteiligen. „Wir haben auch intensive Kontakte zu allen Parteien in Nordeuropa”, berichtete Fontana im Interview mit der rechten Tageszeitung „Libero”.

„Die Gründung der neuen europäischen Kraft schreitet gut voran. Die Tatsache, dass Salvini ein anerkannter europäischer Leader ist, begünstigt uns. Wir wollen zumindest zur zweitstärksten Fraktion in Brüssel aufrücken“, so Fontana. „Europa muss wieder die Zusammenarbeit zwischen Völkern fördern. Die aktuelle Form von extremen Kapitalismus berücksichtigt nur die Wirtschaft und nicht die Menschen, wie einige Regimes in der Vergangenheit getan haben”, sagte der Minister.

Die Lega befürchte die Angriffe seitens der EU nicht. „Die EU-Bürokraten haben Angst. Ihre Welt bröckelt”, meinte Fontana. Im EU-Parlament gehört die Salvini-Partei bisher wie die FPÖ der Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheiten” (ENF) an. Die ungarische Fidesz-Partei ist Teil der Europäischen Volkspartei (EVP).

apa