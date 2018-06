Libysche Küstenwache fängt an einem Tag 680 Flüchtlinge ab

Den Angaben zufolge waren zuvor an verschiedenen Stellen vor der libyschen Westküste mehr als 440 Flüchtlinge aufgenommen worden. Es seien auch drei Leichen geborgen worden, hieß es weiter.

Der libysche Rote Halbmond teilte am Donnerstag mit, er habe 20 Leichen geborgen, von denen einige an der Küste angespült worden seien. Dabei handele es sich wahrscheinlich um Flüchtlinge. Unklar ist, ob die Toten zu den 220 Ertrunkenen gehörten, von denen das UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) am Freitag berichtete.

Wichtigster Ausgangspunkt

Libyen ist der wichtigste Ausgangspunkt für Migranten aus den Ländern südlich der Sahara, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ist das Land in ein Bürgerkriegschaos gestürzt.

dpa