Lukaschenko tauscht weißrussische Regierungsspitze aus

In Minsk wurde die Spitze der Regierung ausgetauscht. - Foto: shutterstock

Zum neuen Ministerpräsidenten ernannte er den Chef der weißrussischen Entwicklungsbank, Sergej Rumas. Erster Regierungsvize wurde Alexander Turtschin, wie das Präsidialamt mitteilte. Der Staatschef ernannte auch neue Minister für Bauwesen, Industrie, Kommunikation und Wirtschaft.

Der bisherige Ministerpräsident Andrej Kobjak hatte seit 2014 amtiert. Er war der siebente Regierungschef unter Lukaschenko, der die Ex-Sowjetrepublik zwischen Polen und Russland seit 1994 führt.

Schon bei einer Beratung in der Stadt Orscha am Dienstag hatte der Staatschef in einer Wutrede vor laufender Kamera einzelne Minister und örtliche Funktionäre abgekanzelt: Sie befolgten seine Anordnungen nicht, handelten gleichgültig und seien für ihre Posten ungeeignet.

Weißrussland ist mit Russland verbündet und hängt von dessen Öl, Gas und Finanzhilfen ab. Zugleich betont Lukaschenko die Eigenständigkeit seines Landes. Nur mit einer stärkeren Wirtschaft sei die Unabhängigkeit zu sichern, gab er dem neuen Kabinett auf den Weg.

apa/dpa