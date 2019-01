Maduro schließt Botschaft und Konsulate in den USA

Viele erkennen Nicolas Maduro nicht als legitimen Präsidenten an Foto: APA (AFP)

Zuvor hatten die USA eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Krise in Venezuela beantragt. Die offene Debatte des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen sollte demnach am Samstag um 9.00 Uhr (Ortszeit, 15 Uhr MEZ) beginnen. Über mögliche Schritte des Rats wurde zunächst nichts bekannt. Der Antrag der USA zur Abhaltung einer Sicherheitsratssitzung wurde von russischer Seite vorerst abgelehnt. Der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensia meinte auf Anfrage, es handle sich um eine innere Angelegenheit Venezuelas.

Der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaido hat die USA um humanitäre Hilfe für Venezuela gebeten. Er bitte um die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischen Artikeln, schrieb er an US-Außenminister Mike Pompeo. Auch die Entsendung eines Klinikschiffs sei wünschenswert. Zuvor hatte Pompeo bereits humanitäre Hilfslieferungen in Aussicht gestellt, sobald das logistisch möglich sei. Die USA seien bereit, 20 Millionen Dollar (17,60 Mio. Euro) für Lebensmittel und Medizin zu schicken, sagte er.

Die Staatskrise in Venezuela droht zu einem neuen Konflikt zwischen den USA und Russland zu werden. Das russische Außenministerium warnte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag vor einer Militärintervention. Venezuela sei ein strategischer Partner Russlands, hieß es aus Moskau. „Wir haben sie unterstützt, und wir werden sie unterstützen.”

Russlands Präsident Wladimir Putin stellte sich demonstrativ hinter die sozialistische Regierung Maduros. Die „zerstörerischen Eingriffe von außen” verstießen grob gegen die grundlegenden Normen des Völkerrechts. Es müssten Lösungen im Rahmen des Verfassungsrechts gefunden und die Unterschiede in der venezolanischen Gesellschaft durch einen friedlichen Dialog überwunden werden.

Das Militär Venezuelas warnte indes vor einer gewalttätigen Lösung des Konflikts. „Ein Bürgerkrieg wird die Probleme Venezuelas nicht lösen”, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino. „Eine Person ohne Recht oder juristische Grundlage hat die Hand gehoben und sich selbst zum Präsidenten ernannt”, sagte Padrino umringt von ranghohen Militärs. „Das ist sehr gefährlich für unsere Unabhängigkeit und unsere Souveränität.”

Oppositionsführer Guaido hatte sich am Mittwoch vor Hunderttausenden Anhängern in Caracas zum Präsidenten des wirtschaftlich kollabierenden Landes erklärt. Unterstützung erhielt er von den USA, die den 35-Jährigen umgehend als legitimen Präsidenten anerkannten. Alle Optionen seien auf dem Tisch, sagte Präsident Trump auf die Frage nach einem US-Militäreinsatz in Venezuela.

Landesweit gab es Demonstrationen gegen Maduro, den seine Gegner für die schwere Versorgungskrise in dem erdölreichen OPEC-Staat verantwortlich machen. Die Zahl der Toten bei der jüngsten Protestwelle gegen Maduro hat sich nach Angaben von Aktivisten deutlich erhöht. Seit Montag seien 26 Menschen getötet worden, teilte die Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS) mit. Zuvor hatte die OVCS von 16 Toten gesprochen. Maduro hatte vor zwei Wochen nach seiner von Manipulationsvorwürfen begleiteten Wiederwahl eine zweite Amtszeit angetreten.

Die Europäische Union erklärte, der demokratische Wille des venezolanischen Volkes „kann nicht ignoriert werden”. Die Bevölkerung habe das Recht, friedlich zu demonstrieren und seine Regierung frei zu wählen. Bürgerrechte, Freiheit und Sicherheit von Guaido müssten respektiert werden. Kanada und mehrere rechtsregierte lateinamerikanische Länder wie Venezuelas Nachbarstaaten Brasilien und Kolumbien gaben ähnliche Erklärungen wie die USA heraus.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt auf Twitter, er zolle den Hunderttausenden Venezolanern Respekt, die für Freiheit auf die Straße gegangen seien. Die EU habe die Demokratie in Venezuela seit Maduros „illegaler Wahl” unterstützt. Die britische Premierministerin Theresa May spricht Oppositionsführer Guaido offen ihre Unterstützung aus. Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez telefonierte mit Guaido und brachte sein Verständnis für dessen „Mut, den Willen der Venezolaner zu repräsentieren”, zum Ausdruck.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte dagegen Maduro in einem Telefonat seine Unterstützung. Auch der Iran steht weiter hinter Maduro. Teheran pflegt seit Jahren enge Beziehungen zu Venezuela und Präsident Maduro.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) äußerte sich zum Konflikt zurückhaltend und verwies dabei auf die Stellungnahme der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. „In Venezuela herrscht ein harter Machtkampf, der gerade voll im Gange ist”, sagte sie.

apa/ag.