Maduro weist UN-Menschenrechtsbericht zurück

„Ihr Bericht liegt leider auf der Linie der von Washington medial und politisch aufgezwungenen Erzählung von einer angeblichen diktatorischen Regierung und einer humanitären Krise, die eine Intervention rechtfertigen soll“, so Maduro.

Nach einem Besuch von Bachelet in dem Krisenstaat hatten die Vereinten Nationen zuletzt die Regierung in Caracas dazu aufgefordert, die schweren Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Die Sicherheitskräfte seien verantwortlich für willkürliche Festnahmen und Folter von Oppositionellen und die Anwendung übertriebener Gewalt bei Demonstrationen, hieß es in dem Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Die Regierung verfolge eine Strategie, um politische Gegner zu unterdrücken und zu kriminalisieren.

Seit Anfang des Jahres liefert sich Staatschef Maduro einen erbitterten Machtkampf mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Zahlreiche Oppositionelle sitzen in Haft, Millionen Venezolaner haben das Land verlassen.

apa/dpa