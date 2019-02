Massengrab in Syrien mit mutmaßlichen Yeziden entdeckt

Baghouz liegt an der Grenze zum Irak und war das letzte größere besiedelte Gebiet in Syrien, das der IS noch unter seiner Kontrolle hatte. Die Yeziden sind eine religiöse Minderheit im Irak. Tausende von ihnen wurden getötet oder gefangen genommen und versklavt, als der IS 2014 das Sinjar-Gebirge und die Umgebung unter seine Kontrolle brachte.

Das von den Vereinten Nationen als Völkermord bezeichnete Vorgehen des IS gegen die Yeziden hatte die USA veranlasst, mit Luftangriffen in die Kämpfe gegen die Jihadisten einzugreifen. Der IS hatte 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein Kalifat ausgerufen. Seit 2017 wurde er aus immer mehr Gebieten verdrängt. Auch im Nordirak wurden nach der Vertreibung des IS Massengräber mit Yeziden gefunden.

apa/ag.