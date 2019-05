Massive Kritik aus Italien an Kurz-Forderung nach Schuldenabbau

„Wir werden uns nur dann von der Krise befreien, wenn es klare Sanktionen gegen EU-Mitglieder geben wird, die Verschuldung verursachen. Wir alle müssen für die Reduzierung des Defizits und die Einhaltung der Regeln des EU-Stabilitätspakts arbeiten“, sagte der Kanzler im Gespräch mit der Turiner Tageszeitung. Nur so könne man garantieren, dass die EU-Währungsunion langfristig erfolgreich und stabil sei. Nur so könne man verhindern, dass „Italien den gesamten Euroraum“ gefährde.

„Wer für diese Partei stimmt, wählt gegen Italien“

Scharfe Kritik an Kurz traf aus den Reihen der seit Juni in Rom regierenden Fünf Sterne-Bewegung ein. „Die Worte des österreichischen Bundeskanzlers gegen Italien sind gefährlich und kontraproduktiv. Er sollte sich bei den Italienern entschuldigen“, forderte die Fraktionschefin der Fünf Sterne-Bewegung im EU-Parlament, Laura Agea, am Montag.

„Kurz' Drohungen nähren Vorurteile und Misstrauen unter EU-Bürgern. Der österreichische Kanzler ist ein Vertreter der Europäischen Volkspartei, zu der die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi gehört. Wer für diese Partei stimmt, wählt gegen Italien“, so Agea in einer Presseaussendung.

apa