Mattarella warnt vor Rückkehr zum Nationalismus

Solidarität unter den EU-Mitglied solle weiterhin die treibende Kraft des Integrationsprozesses innerhalb der EU sein, so der Präsident.

„Kein europäisches Land kann allein die großen Probleme der heutigen Zeit bewältigen“, so Mattarella in seiner Stellungnahme zu Beginn der Konferenz „The State of the Union“ im toskanischen Badia Fiesolana bei Florenz, die vom „European University Institute“ organisiert wurde. Mattarella kritisierte, dass angesichts der Probleme in Europa einige Parteien Lösungen vorschlagen würden, die an das 19. Jahrhundert erinnerten.

Der Präsident hob das positive Beispiel des Euro hervor. Die gemeinsame Währung sei Ausdruck einer „starken Solidarität unter den Ländern des Euro-Raums“. Europa müsse sich unter anderem um die Integration des Balkanraums kümmern. „Man muss den Stabilitätsraum ausdehnen, um eine Rückkehr zur Vergangenheit zu vermeiden“, betonte Mattarella.

apa