May ebnet Parlament Weg für Verschiebung von Brexit

May bietet Verschiebungs-Votum bei Abstimmungsniederlage an Foto: APA (AFP)

May sagte in einer Erklärung am Dienstag im Unterhaus, das Parlament werde bis zum 12. März über den EU-Austrittsvertrag abstimmen. Bei einer Abstimmungsniederlage könne ein Votum über eine Verlängerung stattfinden. Eine Verschiebung würde aber eine Einigung nicht leichter machen, so May.

apa/ag.