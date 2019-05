Mehr als 200 Migranten im Mittelmeer gerettet

Die Menschen seien in der Nacht in maltesischen Gewässern in Seenot geraten, hieß es am Samstag in einer Erklärung. Am Samstagmorgen gingen die Migranten auf Malta an Land. Zum Zustand der Geretteten wurde zunächst nichts bekannt.

Die Ankunft der Migranten fiel mit der Europawahl auf Malta zusammen. In dem Inselstaat hatten 2 rechte Randparteien mit dem Versprechen Wahlkampf gemacht, ihr Äußerstes zu geben, um die Zahl ankommender Migranten einzudämmen.

Auch auf italienischen Inseln sind Migranten angekommen

In den vergangenen 2 Tagen seien wegen des guten Wetters wieder mehr Migranten von Libyen, Tunesien und Algerien abgefahren, erklärte das Militär. Auch auf den italienischen Inseln Sizilien, Sardinien und Lampedusa seien Migranten angekommen.

Eine Bestätigung vom italienischen Innenministerium gab es dafür zunächst nicht. Innenminister Matteo Salvini hatte am Freitag lediglich erklärt, mehr als 200 Migranten seien von der libyschen Küstenwache gerettet worden. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, am Freitag hätten 57 Migranten Lampedusa direkt per Boot erreicht.

dpa