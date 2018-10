Melania Trump solo in Kenia: Fütterung von Elefantenbabys

Die First Lady hielt fröhlich eine übergroße Babyflasche, aus der ein junger Elefant trank. Auf dem Programm stand auch ein Besuch in einem Waisenhaus.

Bei ihrer ersten Auslandsreise in ihrer Funktion als First Lady ohne Begleitung des Präsidenten besuchte Melania Trump zunächst Ghana und Malawi, nach Kenia ist ein Stopp in Ägypten geplant. Mit der Reise will sie unter anderem die Bildung und Gesundheit von Kindern fördern, Themen, mit denen sich auch ihre Initiative „Be Best“ beschäftigt. Mit der im Mai gestarteten Aufklärungskampagne will sie bessere Lebensbedingungen für Kinder schaffen.

Ihr Mann, Präsident Donald Trump, war in der Vergangenheit in die Kritik geraten, weil er einige Länder Afrikas als „Drecksloch-Staaten“ bezeichnet haben soll.

dpa