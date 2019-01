Merkel telefonierte mit May über weiteres Brexit-Vorgehen

Mays Sprecherin sagte in London, das Gespräch mit Merkel sei wie immer konstruktiv gewesen. Einzelheiten zum Gespräch nannten sie nicht. May habe auch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gesprochen und werde am Wochenende noch mit weiteren EU-Staats- und Regierungschefs telefonieren. Am Nachmittag wollte sie mit Juncker reden, wie dessen Sprecher Margaritis Schinas ankündigte. May habe um das Telefonat gebeten.

Der von EU und Großbritannien ausgehandelte Austrittsvertrag war am Dienstag im britischen Parlament gescheitert. In London wird nun ein Weg gesucht, um ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Ende März abzuwenden.

apa/ag