Merkel trifft Macron in Paris: 55 Jahre Élysée-Vertrag

Der Bundestag und die französische Nationalversammlung wollen an diesem Tag in einer gemeinsamen Resolution einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag auf den Weg bringen. Zum Jahrestag kommen die Parlamente in Berlin und Paris zu Sondersitzungen zusammen, um die deutsch-französische Freundschaft zu bekräftigen und auszubauen.

Gründung der deutsch-französischen Freundschaft

Der Élysée-Vertrag war 1963 vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle geschlossen worden. Er begründete 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die deutsch-französische Freundschaft. Macron hatte kurz nach der Bundestagswahl in seiner Sorbonne-Rede zur EU-Reform auch eine Neuauflage des Élysée-Vertrags vorgeschlagen.

Ursprünglich hatte Macron angestrebt, diesen neuen Vertrag schon in diesem Januar zu unterschreiben – das war auch wegen der ausstehenden Regierungsbildung in Berlin aber schnell hinfällig. Die Parlamente wollen nun mit ihrer Initiative den Druck erhöhen.

dpa