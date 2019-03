Migranten stürmen Hafen in Tunis

Anschließend hätten Sicherheitskräfte im Umfeld des Hafens etwa 70 weitere Menschen festgenommen, darunter zahlreiche Minderjährige.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach bereits am Wochenende. Erste Berichte, nach denen die Migranten versucht hätten, sich mit Messern bewaffnet Zutritt zu Schiffen zu verschaffen, wies Omrane zurück.

Allerdings betonte er, dass es täglich Versuche von Migranten gebe, in den Hafen zu schleichen, um illegal nach Europa zu gelangen. Der Hafen von Tunis ist über regelmäßige Fährverbindungen mit Neapel und Genua in Italien sowie Marseille in Frankreich verbunden.

apa/dpa