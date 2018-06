Migranten von Segelboot im Ionischen Meer gerettet

Ein 25-Jähriger Mann wurde als mutmaßlicher Schleuser festgenommen, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. „Sie waren offenbar auf dem Weg nach Italien“, sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur.

Die Schleuser versuchen auch auf dem Luftweg, Migranten nach Westeuropa zu bringen: In der vergangenen Woche wurden 46 Migranten an den Flughäfen von Kreta in Polizeigewahrsam genommen. Sie hätten gefälschte Reisedokumente vorgezeigt, um an Bord von Flügen nach Deutschland, in die Niederlande und anderen Staaten Mittel- und Westeuropas zu kommen, teilte die Polizei mit.

dpa