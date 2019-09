Migrantenfreundlicher Ex-Bürgermeister darf wieder heim

Als Bürgermeister des nahe der Fußspitze des italienischen Stiefels gelegenen Ortes hatte Lucano ein Zeichen für Toleranz gesetzt: Er hatte in dem von Entvölkerung geplagten Dorf Hunderte Migranten aufgenommen und ihnen Arbeit verschafft. Dafür hatte er beispielsweise zwar den Friedenspreis der Stadt Dresden erhalten, jedoch den Hass des damaligen Innenministers Matteo Salvini auf sich gezogen. Lucano wurde unter dem Vorwurf der Begünstigung illegaler Einwanderung vom Dienst suspendiert und zeitweilig festgenommen.

Salvinis Zeit im Innenministerium endete am Mittwoch, die neue italienischen Regierung, der die Lega nicht mehr angehört, wurde am Donnerstag vereidigt. Bei der Kommunalwahl Ende Mai war die Lega in Riace stärkste Kraft geworden, Lucano schaffte es nicht mehr in den Gemeinderat.

dpa