Mindestens 21 Tote bei Luftangriffen durch Aktivisten in Syrien

Idlib ist die letzte Provinz des Bürgerkriegslandes, die noch fast vollständig unter Kontrolle von Rebellen steht. Regierungstruppen konnten dort aber in den vergangenen Tagen bei einer Offensive wichtige Geländegewinne machen. Sie werden bei ihrem Vormarsch von der russischen Luftwaffe unterstützt.

In der Provinz an der Grenze zur Türkei leben nach UNO-Angaben mehr als zwei Millionen Menschen, darunter zahlreiche Vertriebene aus anderen Gebieten des Landes. Zehntausende flohen demnach in den vergangenen Wochen vor den neuen Kämpfen.

apa/dpa