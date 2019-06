Mindestens 7 Tote bei Taliban-Attacken in Afghanistan

Der IS reklamierte mehrere Anschläge für sich.

Ein erster Sprengsatz explodierte nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen an einem Bus mit Studenten, es folgten 2 weitere Detonationen in der Umgebung. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani verurteilte den IS-Anschlag.

Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu einem weiteren Angriff in dem vom Krieg zerrütteten Land. Bei dem Autobomben-Anschlag in der Provinzhauptstadt Gasni am Samstagabend starben nach Behördenangaben 5 Polizisten. 11 Menschen seien verletzt worden, darunter mehrere Zivilisten.

apa/dpa