Mindestens 95 Tote nach Taliban-Anschlag im Zentrum von Kabul

Die Zahl der Toten in Kabul steigt ständig weiter. - Foto: APA/AFP

Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, am Samstagabend (Ortszeit) mit. 158 Menschen seien verletzt worden. Zuvor hatte der Sprecher des Innenministeriums in einer landesweit übertragenen Pressekonferenz von 63 Toten und 151 Verletzten gesprochen.

Der Attentäter war mit einem mit Sprengstoff vollgepackten Krankenwagen in eine schwer bewachte Straße hineingefahren, an der afghanische Sicherheitsinstitutionen wie Teile des Innenministeriums und Geheimdienstbüros sowie mehrere ausländische Botschaften liegen.

Er jagte seine Bombe in die Luft, als Polizisten an einem Sicherheitsposten ihn als Gefahr erkannten. In der Nähe liegen ein großes Krankenhaus und der sehr belebte Sedarat-Platz.

dpa