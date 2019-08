Minister: Geben „was immer nötig ist“ für No-Deal-Brexit aus

Die Regierung habe bereits viel unternommen, „aber es gibt noch viel zu tun“, sagte der zuständige Minister Michael Gove am Freitag zum Auftakt eines Besuchs in Nordirland.

Allerdings gehe man weiter davon aus, dass eine Einigung mit der EU erzielt werden könne.

Gove will sich in der britischen Provinz mit Geschäftsleuten treffen. Die örtlichen Behörden haben gewarnt, dass ein „No Deal“-Brexit dort zum Verlust von 50.000 Arbeitsplätzen führen könnte, etwa fünf Prozent aller Beschäftigten. Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, mit oder ohne ein Abkommen am 31. Oktober austreten zu wollen.

apa/reuters