Movimento und Lega wollen mehr Zeit für Regierungsbildung

Erwartet wird, dass Mattarella am Montag einen Regierungsauftrag erteilt. Damit wäre dann der politische Stillstand zu Ende, in dem sich Italien seit den Parlamentswahlen am 4. März befindet. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung verhandeln seit Donnerstagvormittag über ein gemeinsames Regierungsprogramm.

Neun Wochen nach dem Urnengang bahnt sich eine Populisten-Regierung in Italien an. Der Chef der Mitte-Rechts-Allianz und frühere Regierungschef, Silvio Berlusconi, gab am Mittwochabend dem hartem Druck nach und machte den Weg zu einem Kabinett zwischen der verbündeten Lega und M5S frei. (STOL hat berichtet)

Der 81-jährige Berlusconi stemmt sich zwar nicht mehr gegen eine Regierung aus Lega und der europakritischen Anti-Establishment-Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo. Dem neuen Kabinett wird er jedoch seinen Segen nicht erteilen. Berlusconis Forza Italia wird weder der Regierung beitreten noch ihr im Parlament das Vertrauen aussprechen.

