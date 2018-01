Mutmaßliche Brandanschläge auf Kapellen bei Papstbesuch in Chile

Da die Tempel total niedergebrannt seien, werde es nicht einfach sein, die Brandursachen festzustellen. Am Wochenende waren mehrere Kirchen in Santiago de Chile mit Brandsätzen angegriffen worden, die geringe Schäden verursachten. Die Täter dieser Anschläge hinterließen Flugblätter gegen den Papstbesuch, in denen auch Autonomieansprüche der indigenen Mapuche unterstützt wurden.

Papst Franziskus will während seines dreitägigen Besuchs in Chile am Mittwoch in Temuco, 50 Kilometer von Cunco entfernt, mit Mapuche-Vertretern zusammenkommen. Die Ureinwohner fordern seit Jahrzehnten die Rückgabe von Ländereien.

apa/dpa