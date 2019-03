Mutmaßlicher Täter von Utrecht gesteht Anschlag

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in der niederländischen Stadt mit. Der 37-jährige Gökmen T. soll in einer Straßenbahn drei Personen erschossen haben.

Drei weitere wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann „mehrfachen Mord bzw. Totschlag mit terroristischer Absicht” vor.

Wie berichtet, kam es zu dem Anschlag am Montagmorgen.

apa/ag.