NATO und Australien unterzeichneten Partnerschaftsabkommen

Die australische Verteidigungsministerin Linda Reynolds sagte: „Wir sehen neuen Gebieten der Zusammenarbeit im Indo-Pazifik entgegen.“ Dazu gehört auch das Südchinesische Meer, wo China mit anderen Staaten über verschiedene Territorien im Streit liegt.

Zudem soll die Zusammenarbeit bei der Sicherung von bestimmten Rohstoffen ausgeweitet werden. Die sogenannten Seltenen Erden sind auch in der Militärtechnologie sehr wichtig. Stoltenberg sagte: „Umso unvorhersehbarer und herausfordernder die Sicherheitslage ist, umso wichtiger ist, dass wir zusammenbleiben, zusammenarbeiten, zusammenstehen und eine regelbasierte Weltordnung schützen.“

Derzeit beteiligt sich Australien mit etwa 300 Soldaten an der NATO-geführten Mission in Afghanistan. Das Land erwägt auch die Entsendung von Kriegsschiffen und Flugzeugen in den Persischen Golf, wo die USA einen Einsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt planen.

apa/dpa