Netanyahu gewinnt laut TV Parlamentswahl in Israel

Der Premier könnte 65 bis 67 der 120 Sitze in der Knesset erhalten Foto: APA (AFP)

Nach der Wahl am Dienstag hatten sich zunächst beide Männer als Gewinner gesehen. Netanyahu sprach in der Nacht von einem „kolossalen Sieg”. Experten sehen ihn eher in der Lage, eine Koalition mit mindestens 61 Sitzen zu schmieden. Er kann unter anderem mit der Unterstützung des nationalistisch-religiösen Blocks rechnen. Zusammen mit potenziellen Koalitionspartnern könnte er eine Mehrheit von 65 bis 67 Knesset-Sitze erhalten. Das offizielle Wahlergebnis wird im Verlauf des Mittwoch erwartet.

Netanyahu würde als erster israelischer Regierungschef eine fünfte Amtszeit antreten. Umfragen vor der Wahl hatten allerdings auf Verluste für ihn hingedeutet. Dem Amtsinhaber droht eine Anklage wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen. Allerdings konnte Netanyahu zuletzt außenpolitische Erfolge verbuchen. So erhielt er Unterstützung von US-Präsident Donald Trump, der die US-Botschaft nach Jerusalem verlegte und die Golanhöhen offiziell als israelisches Staatsgebiet anerkannte. Israel hatte das Gebiet 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert.

apa/ag.