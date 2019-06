Neue Hinweise auf Straches Vergangenheit in rechter Szene

Laut dem Bericht des Magazins habe „Heinrich der Glückliche“ im November 1990 eine Postkarte zum Andenken an den Nazi-Ritterkreuzträger Robert Colli nach Wien geschickt. „Heinrich“ ist der Verbindungsname, den Strache in seiner Burschenschaft Vandalia trägt. Auf der Karte ist zu lesen, Nazi-Oberst Colli habe „seine Pflicht getan“. Die Postkarte stammt offenbar von der rechtsradikalen Burschenschaft Olympia, der Colli angehörte.

Strache soll auf der vom „Falter“ veröffentlichten Postkarte „Deutsche Heilgrüßen vom Ledersprung in Leoben“ an die „lieben Bundesbrüder“ (der „Ledersprung“ ist ein nach wie vor gepflegter Aufnahmeritus in den Bergmannsstand beziehungsweise verwandter Berufsstände an der Montanuniversität Leoben, Anm.) verschickt haben.

Gezeichnet ist die Karte mit „Heil Deutschland“ und „Heinrich d. Glückliche“ sowie weiteren Unterschriften. Adressiert wurde die Karte nach „D-Oesterreich“, was laut „Falter“ wohl „Deutsch-Österreich“ bedeutete. Zu dem genannten Zeitpunkt war Strache 21 Jahre alt und seit über einem Jahr FPÖ-Funktionär in Wien, so der Bericht.

Ein weiteres veröffentlichtes Foto zeigt den jungen Strache bei einer Burschenschaftsmensur. An der Wand hinter ihm hängt eine Karte von Nazi-Deutschland in den Grenzen von 1939. Der Falter hat Strache um eine Stellungnahme gebeten, dieser habe aber nicht geantwortet, heißt es im Bericht.

apa