Neue Syrien-Verfassung soll unter UNO-Leitung entstehen

Die Regierung in Moskau hat für Montag und Dienstag zu dem Treffen in Sotschi eingeladen. Sie setzt darauf, dass bei der Begegnung in dem Ferienort am Schwarzen Meer auch Gespräche über eine Verfassung in Gang kommen. Das Moskauer Präsidialamt erklärte, das Fernbleiben einiger Oppositioneller sei für die Konferenz kein schwerer Rückschlag.

Gespräche in Sotschi stehen unter Boykott

Die syrische Opposition hatte in der vergangenen Woche erklärt, die Gespräche in Sotschi zu boykottieren. Russland steht hinter ihrem Gegner, dem syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad. Die Konferenz ist Teil von Friedensbemühungen, die Russland seit geraumer Zeit mit der Türkei und dem Iran vorantreibt. Die drei Länder hatten auch Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana organisiert.

Einen Tag vor den Gesprächen in Sotschi kam es in Syrien in einem Gebiet mit Hunderttausenden eingeschlossenen Zivilisten wieder zu schweren Gefechten. Die Menschen in Ghuta leiden den Vereinten Nationen zufolge unter der schwersten Hungersnot, die es in dem Bürgerkrieg gegeben hat.

apa/reuters