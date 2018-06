Neuer Regierungschef Conte kommt zu Macron

Macron und Conte waren am Rande des G7-Gipfels in Kanada erstmals zusammengetroffen. - Foto: APA/ANSA

Macron hatte bereits Ende Mai gesagt, er wolle mit der neuen europakritischen Regierung in Rom zusammenarbeiten. „Man muss ihnen (den Italienern) die Hand reichen und vorschlagen zu arbeiten“, hatte der Staatschef gesagt. Italien verwehrte am Montag erstmals einem Rettungsschiff mit Flüchtlingen an Bord den Zugang zu einem Hafen.

dpa