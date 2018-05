Nicaraguas Armee geht auf Distanz zu Ortega

Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden seit Mitte April nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Cenidh 51 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt. In einer Erklärung riefen die Streitkräfte dazu auf, keine Gewalt anzuwenden und Aktionen zu unterlassen, die zur Destabilisierung führen könnten. Zugleich drückten sie den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Soldaten werden in dem zentralamerikanischen Land unter anderem zum Schutz strategisch wichtiger Einrichtungen eingesetzt.

Unterdessen weiteten sich die Proteste aus. Die heftigsten Zusammenstöße gab es in der Stadt Masaya südöstlich der Hauptstadt Managua. Demonstranten bauten dort Barrikaden. Die Sicherheitskräfte gingen mit Schüssen und Tränengas gegen die Regierungsgegner vor. Die Menschenrechtsgruppe ANPD sprach von mehr als hundert Verletzten. Der Vorsitzende der nicaraguanischen Bischofskonferenz, Leopoldo Brenes, erklärte, er habe Informationen über einen Todesfall. Der Kardinal rief die Konfliktparteien auf, nach einer friedlichen Lösung zu suchen.

Im östlichen Chontales errichteten mehr als tausend Bauern Straßensperren und blockierten den Verkehr von Lastwagen mit Nahrungsmitteln für die Märkte der Hauptstadt. Dort schützten sich Händler mit Barrikaden aus Pflastersteinen gegen Plünderer. Auch Universitätsstudenten protestierten in Managua erneut gegen die Regierung.

Ortega sprach sich in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung für ein Ende des Blutvergießens und ein friedliches Zusammenleben aus. Die Regierung verurteilte zugleich, dass „vandalische Gruppen” zwei Bürgermeisterämter, ein Büro der sandinistischen Regierungspartei und einen Lastwagen in Brand setzten.

Die Massenproteste gegen die Regierung hatten sich am 18. April an Plänen für Pensionsmaßnahmen entzündet, die Ortega angesichts des Widerstands dagegen schon bald wieder zurückzog. Das Projekt sah eine Steigerung der Beiträge von Unternehmern und Beschäftigten bei gleichzeitiger Kürzung der Renten um fünf Prozent vor. Damit sollte das Defizit in Nicaraguas Sozialsystem verringert werden.

Der Unmut der Demonstranten richtet sich inzwischen aber auch gegen den autoritären Regierungsstil Ortegas und seiner Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Die Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmern waren die bisher heftigsten Proteste in Ortegas Amtszeit. Der 72-jährige Politiker der Nationalen Sandinistischen Befreiungsfront (FSLN) und ehemalige Guerillakämpfer regiert Nicaragua seit elf Jahren.

Das Außenministerium in Wien riet unterdessen von nicht erforderlichen Reisen nach Nicaragua „dringend” ab.

apa