Nordkoreas Machthaber Kim zu Gipfel mit Trump gelandet

Trump wird ebenfalls noch am Sonntag in Singapur erwartet (14.35 Uhr MESZ). Der US-Präsident hatte dazu den G-7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen. Trump will das abgeschottete kommunistische Regime Nordkoreas dazu bewegen, vollständig atomar abzurüsten.

Der Gipfel beginnt am Dienstag und ist bisher auf einen Tag angesetzt. Zuvor stehen am Montag für Kim und Trump noch getrennte Treffen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong auf dem Programm.

apa/ag.