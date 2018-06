Nordkoreas Unterhändler im Weißen Haus empfangen

Darin soll es um die Vorbereitung eines Gipfeltreffens zwischen Kim Jong-un gehen, das möglicherweise am 12. Juni in Singapur stattfinden könnte. Kim Yong-chol hatte sich am Vortag bereits in New York mit US-Außenminister Mike Pompeo getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel.

apa/dpa