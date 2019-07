ORF trauert um ehemaligen Generalintendant Gerhard Weis

”Gerhard Weis war einer der großen Architekten eines modernen, vielfältigen und relevanten ORF”, zeigte sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz „tief betroffen” vom Tod seines Vorgängers. Er habe nicht nur die Regionalisierung und „Verösterreicherung” vorangetrieben, sondern den ORF auch als Fenster zur Welt etwa mit der Teilnahme an 3sat aufgebaut. Weis habe Info-, Kultur- und Wissenschaftssäulen errichtet, auf denen das ORF-Programm heutzutage noch ruht. Und er habe in einer Zeit der schnell wachsenden Konkurrenz die Grundsteine für die erfolgreiche Flottenstrategie des Unternehmens gelegt.

”Ohne Gerhard Weis wäre der ORF heute nicht einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Sender Europas. Er war ein Kämpfer für einen starken ORF und hat sich immer aufrecht für zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit voller Energie eingesetzt. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie”, sagte Wrabetz.

Gerhard Weis wurde am 1. Oktober 1938 in Wien-Brigittenau geboren. Seine journalistische Karriere startete er 1958 als Zeitungsjournalist. 1967 kam er zum ORF - zunächst als innenpolitischer Redakteur, später als Ressortleiter Innenpolitik. Ab 1973 leitete Weis die ORF-Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit, von 1974 bis 1978 war er Intendant für das erste Fernsehprogramm. Es entstanden Serien wie die „Alpensaga” sowie die Magazine „Schilling” und „Land der Berge”. 1979 folgte die Leitung der Abteilung „Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Unternehmensplanung” in der ORF-Generalintendanz.

Weis war während dieser Zeit auch Chefredakteur in der Generalintendanz. Die Verwirklichung des Gemeinschaftsprojekts „3sat”, die Gründung des „Teletext”, der Minderheitenredaktion und die Einführung der Föderalismusschiene „Bundesland heute” fielen in diese Periode. Im März 1992 wurde Weis zum Intendanten des Landesstudios Wien bestellt. Ab Oktober 1994 war Weis als Hörfunkintendant tätig, ab Februar 1997 darüber hinaus als Generalsekretär.

1998 wurde er zum ORF-Generalintendant gewählt. In seiner Amtszeit (bis 2001) hat Weis das öffentlich-rechtliche Profil des ORF gestärkt: Information, Wissenschaft und Kultur wurden im Fernsehen ausgebaut. Im Radio wurde mit FM4 ein neues vorwiegend fremdsprachiges Jugendkulturradio aus der Taufe gehoben. „Report international”, „Euro Austria”, „Bundesland heute” am Wochenende, aber auch „Die Barbara Karlich Show”, „Die Millionenshow” oder „Taxi Orange” waren einige der Fernsehformate, die unter Weis auf Sendung gingen.

Dass dem Bildungsbürger Gerhard Weis Kunst und Kultur ein besonderes Anliegen waren, spiegelt sich auch in seinem Aufsichtsratsvorsitz bei den Vereinigten Bühnen Wien wieder. Bis zuletzt war er auch Vorsitzender des Kulturbeirats von ORF III.

Die aktuellen ZiB-Ausgaben und die Nachrichtensendungen und Journale der ORF-Radios gedenken heute Gerhard Weis. ORF III erinnert am kommenden Montag um 19.45 Uhr in einem „Kultur heute spezial”.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Weis als „eine bedeutende Persönlichkeit der österreichischen Medienlandschaft”. Weis sei „ein aufrechter Mensch, ein guter Journalist und ein innovativer ORF-Generalintendant gewesen”, schrieb Van der Bellen auf Twitter.

Kardinal Christoph Schönborn nannte Weis einen „leidenschaftlichen Journalisten”, der „aus seiner christlichen Überzeugung nie einen Hehl gemacht” habe. „Gerhard Weis stand für Journalismus mit Haltung”, unterstrich Schönborn gegenüber „Kathpress”.

Für NEOS-Klubobfrau und Mediensprecherin Beate Meinl-Reisinger hat Weis „den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geprägt, wie kaum jemand anderer” durch die Stärkung von Information, Wissenschaft und Kultur im ORF-Programm, neue Fernsehformate und die Einführung eines fremdsprachigen Programms. „Wir verlieren nicht nur einen innovativen Medienmanager, sondern einen engagierten Bürger, dem die Unabhängigkeit des Rundfunks und die Vermittlung von Kunst und Kultur ein großes Anliegen waren.”

Weis' Tod löste zudem über alle Parteigrenzen hinweg tiefe Betroffenheit aus. Medienminister Alexander Schallenberg würdigte Weis als „großen Vordenker”, der „maßgeblich an der stetigen Weiterentwicklung des österreichischen Rundfunks beteiligt” gewesen sei.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erklärte, Weis habe über Jahrzehnte hinweg den ORF und seine wichtige Rolle in der Gesellschaft geprägt. Er habe eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung innovativer Formate des ORF eingenommen und somit die österreichische Medienlandschaft entscheidend mitgeprägt. Für den früheren Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) war Weis „gleichermaßen Fernsehmacher und Medienmanager. Eine Kombination, die nicht nur neue, innovative Sendeformate hervorgebracht hat sondern auch den ORF modernisiert und in das 21. Jahrhundert geführt hat.”

SPÖ-Medien- und Kultursprecher Thomas Drozda nannte Weis „einen der innovativsten Medienmacher des Landes”, der sich große Verdienste um die Weiterentwicklung des ORF erworben habe. „Die österreichische Medienlandschaft verliert einen großen Medienmacher, aber auch eine große Persönlichkeit”, so Drozda. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), den eine persönliche Freundschaft mit Weis verband, bezeichnete ihn als „Architekten und Baumeister des modernen ORF”. „Wir verlieren mit Gerhard Weis einen großen Bürger unserer Stadt.”

Auch FPÖ-Obmann Norbert Hofer würdigte Weis als „großen Medienmanager”, der die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks maßgeblich geprägt habe. Ein großer Verdienst sei die Modernisierung des Unternehmens und die Entwicklung von mutigen und erfolgreichen TV-Formaten. Für FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein war Weis „eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des ORF”.

Die Vereinigten Bühnen Wien, für die Weis mehr als zwei Jahrzehnte als Vorsitzender des Aufsichtsrates fungierte, bezeichneten ihn als „herausragenden Medien- und Kulturmanager und Wegbegleiter”. Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen, nannte Weis einen „außergewöhnlichen Kulturmanager”, der in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender das Unternehmen immer verlässlich begleitet habe. Auch Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Vereinigten Bühnen, sagte, Weis sei dem Unternehmen fachkundig und mit Herzblut stets sehr verbunden gewesen.

