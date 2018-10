Online-Petition für Stimmrecht von Frauen bei Bischofssynode

„Wir fordern Bischöfe, Kardinäle und den Papst auf, diesen Ordensfrauen das Stimmrecht zu geben, das ihren Brüdern gesichert wird“, heißt es im Schreiben. Die Petition wurde von Internationalen Organisationen unterstützt, die sich seit Jahren für Gleichberechtigung in der Kirche engagieren: Catholic Women Speak, Donne per la Chiesa, FutureChurch, New Ways Ministry, Quixote Center, Rapport, Voices of Faith, We Are Church International, Women's Ordination Conference und Women's Ordination Worldwide.

Die Bischöfe diskutieren im Rahmen der Synode über die Sorgen und Wünsche junger Leute und über die Zukunft der katholischen Kirche. Etwa 200 Bischöfe aus aller Welt nehmen an Synoden teil. Aus Österreich sind Kardinal Christoph Schönborn und „Jugendbischof“ Stephan Turnovszky dabei.

apa