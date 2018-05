PD-Chef bleibt bis Juli im Amt

Der interimistische Chef der bisher in Italien regierenden Sozialdemokraten (PD), Maurizio Martina, bleibt bis Juli im Sattel.

Martina, 39-jähriger Landwirtschaftsminister in der geschäftsführenden Regierung von Paolo Gentiloni, hatte das Ruder der Partei nach dem Rücktritt von Ex-Premier Matteo Renzi infolge der schweren PD-Niederlage bei den Parlamentswahlen am 4. März übernommen. Die Partei war bei der Wahl auf ein Rekordtief von 18 Prozent gesunken. Sie will im Parlament die Opposition gegen eine mögliche Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung führen, die voraussichtlich kommende Woche entstehen könnte.

„Italien steht vor einer Phase voller Ungewissheit. Die PD muss eine starke Opposition im Parlament führen. Wir werden bald ein Kongress ankündigen, um für den Neubeginn der Mitte-Links-Allianz zu arbeiten. Inzwischen bestätigen wir unser Vertrauen in Martina“, sagte der geschäftsführende Premier Gentiloni, Spitzenpolitiker der PD-Partei, laut Medienangaben. Die Sozialdemokraten hatten sich geweigert, eine Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu bilden.

