Pakistans Armee warnt Indien vor Eskalation in Kaschmir

Die Regierung des Hindu-Nationalisten Narendra Modi will die in der indischen Verfassung garantierte Vorschrift aufheben, nach der nur Einwohner des mehrheitlich von Muslimen bewohnten Bundesstaates Grundstücke kaufen können und dass nur Menschen aus Jammu und Kaschmir ein Anrecht auf Arbeitsplätze in der Verwaltung des Bundesstaates haben. Muslime sind eine Minderheit in dem mehrheitlich von Hindus geprägten Indien. Das muslimische Pakistan versteht sich als Schutzmacht der Muslime in ganz Kaschmir.

Die beiden Atommächte Pakistan und Indien beanspruchen Kaschmir jeweils für sich und haben seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 drei Mal Krieg gegeneinander geführt. Indien hatte vor einigen Monaten erstmals seit dem Krieg 1971 Angriffe auf pakistanisches Gebiet geflogen.

