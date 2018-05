Palästinenser-Präsident im Krankenhaus

Der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge wurde Abbas am Dienstag am Ohr operiert und nach wenigen Stunden entlassen. Am Freitag sei er dann abermals für kurze Zeit in ein Krankenhaus in Ramallah gebracht werden.

Abbas hat seit längerem Gesundheitsprobleme. Im Februar unterzog er sich in den USA eingehenden Untersuchungen, die nach offiziellen Angaben normale Ergebnisse zeigten.

apa/reuters