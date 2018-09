Papst beginnt viertägige Baltikum-Reise in Litauen

Papst Franziskus ist am Samstag zum Auftakt seines viertägigen Baltikum-Besuch in Litauen eingetroffen.

Am Nachmittag wird Franziskus auf den Spuren von Papst Johannes Paul II. wandeln, der das Baltikum im Jahr 1993 besucht hatte, und bei einer berühmten Ikone beten.

Des Weiteren sind Besuche eines Gebäudes des früheren sowjetischen Geheimdiensts KGB und einer Gedenkstätte im ehemaligen Juden-Ghetto aus der Zeit der deutschen Besatzung geplant. Nach Litauen, wo die Mehrheit der Einwohner Katholiken sind, fährt der Papst am Montag weiter in das protestantische Lettland und wird am Dienstag im überwiegend konfessionslosen Estland erwartet.

100. Jahrestag der Unabhängigkeit der 3 baltischen Staaten

Der Papst-Besuch markiert dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit der 3 baltischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts marschierten sowjetische Truppen 1940 in die Länder ein und verleibten sie der UdSSR ein. Erst nach deren Zerfall wurden sie wieder unabhängig.

Der Besuch Franziskus' wird von einer neuen Welle von Missbrauchsvorwürfen durch Geistliche überschattet. Erst am Freitag hatte der Pontifex die Rücktritte zweier weiterer chilenischer Bischöfe angenommen, gegen die wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt wird.

Veröffentlichung einer Studie zu Missbrauch

Am Dienstag soll in Deutschland eine von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Studie zu Missbrauch in der Kirche veröffentlicht werden. Zwischen 1946 und 2014 haben sich in Deutschland 1670 Geistliche auf irgendeine Art sexuell an insgesamt 3677 Minderjährigen vergangen, wie der „Spiegel“ mit Verweis auf Daten aus der Studie in diesem Monate berichtete.

Für Februar hat der Papst eine Bischofskonferenz im Vatikan einberufen, um den „Schutz Minderjähriger“ zu diskutieren.

apa/afp