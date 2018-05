Papst besucht katholische Gemeinschaften in der Toskana

Papst Franziskus hat zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag eine Reise in die Toskana unternommen. - Foto: APA/Reuters

Die Mitglieder der Gemeinschaft in Nomadelfia teilen nach urchristlichem Vorbild allen Besitz und versuchen ein Leben nach evangelischem Vorbild zu führen. 300 Menschen leben in der Gemeinschaft, in der im Laufe der Jahre zurückgelassene Kinder, allein stehende Frauen, Ehepaare, Priester und ehemalige Sträflinge zusammengekommen sind. Die Gemeinschaft aus 50 Familien und Einzelpersonen lebt auf einem ehemaligen Gutshof.

„Das Gesetz der Geschwisterlichkeit, das Euer Leben prägt, war der Traum und das Ziel der ganzen Existenz von Pater Zeno, der sich eine Gemeinschaft nach Modell des Evangeliums wünschte“, so Franziskus. Er segnete Paare, die 2 bedürftige Kinder aufgenommen haben. Die Familien der Gemeinschaft verpflichten sich dazu, bedürftige Kinder wie ihre eigenen aufzuziehen. Die Geschwisterlichkeit, die man in Nomadelfia spüre, sei das beste Medikament gegen Einsamkeit und Isolierung, sagte der Papst.

Franziskus besuchte auf dem Friedhof am Grab von Zeno Saltini. Danach brach der Papst nach Loppiano in der Toskana auf, wo sich eine Siedlung der Fokolar-Bewegung befindet. Die Bewegung gehört zu den sogenannten neuen geistlichen Gemeinschaften der katholischen Kirche.

