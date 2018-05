Papst feiert Pfingstmesse: Appell für Frieden in Nahost

Vor Zehntausenden Pilgern präsentierte sich der Papst bei strahlendem Wetter in roten liturgischen Gewändern. 90 Kardinäle und Bischöfe sowie 200 Priester beteiligten sich an der Messe zum christlichen Hochfest, das an die Herabkunft des Heiligen Geistes erinnert. Schärfste Sicherheitsvorkehrungen wurden in und rund um den Vatikan ergriffen.

Das Wort „Pfingsten” geht auf das griechische „Pentekoste” zurück, was übersetzt der Fünfzigste bedeutet und den fünfzigsten Tag nach Ostern bezeichnet. Nach christlicher Überlieferung haben zu Pfingsten die Apostel den Heiligen Geist empfangen.

Laut Apostelgeschichte wurden die Jünger dabei von der Fähigkeit erfüllt, von Angehörigen aller Nationen in ihrer Muttersprache gehört und verstanden zu werden. Gefeiert werden die Herabsendung des Heiligen Geistes und die Gründung der Kirche. In den Ostkirchen gilt es zudem als Fest der Heiligen Dreifaltigkeit.

