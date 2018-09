Papst ruft zum Rosenkranz-Gebet gegen den Teufel auf

Der Satan versuche die Menschen von Gott zu trennen und untereinander zu spalten.

In der Erklärung verwies der Vatikan auf eine Predigt des Papstes vom 11. September. Darin hatte Franziskus den „Großen Ankläger“ gegeißelt, wie der Satan in der Bibel auch genannt wird, „der in der Welt umherzieht und schaut, wen er anklagen kann“.

Die Kirche müsse sich ihrer Fehler, ihrer Schuld sowie vergangenen und gegenwärtigen Missbrauchs bewusst werden. Dagegen müsse sie ohne Ausnahme kämpfen, damit das Böse nicht siege.

apa