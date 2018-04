Paris bekommt Stiftung zur Erinnerung an Sklaverei

Macron strebe eine Einrichtung an, die Brücken baue zu anderen Länder und Kontinenten. - Foto: APA/AFP

Macron erklärte via Facebook, er strebe eine Einrichtung an, die Brücken baue zu anderen Länder und Kontinenten. Erster Präsident der Stiftung in Paris solle der frühere sozialistische Premierminister Jean-Marc Ayrault werden.

Auf der französischen Antillen-Insel Guadeloupe gibt es bereits eines der größten Sklaverei-Museen weltweit. Frankreich hatte 1848 endgültig die Befreiung von einer Viertelmillion Sklaven in französischen Kolonien vor allem in der Karibik verfügt.

dpa