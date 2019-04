Parlamentswahlen in Indien haben begonnen

Die Wahlen in Indien dauern 6 Wochen. - Foto: APA (AFP)

Herausgefordert wird Modi von einem Mitglied der Gandhi-Dynastie, dem Kongressvorsitzenden Rahul Gandhi. Umfragen deuten auf eine knappes Wahlergebnis hin.

Die Wahl findet in 7 Phasen über einen Zeitraum von 6 Wochen statt. Im Vorfeld des Urnengangs waren am Dienstag 5 Menschen bei einem Anschlag auf die Autokolonne eines Politikers im Bundesstaat Chhattisgarh ums Leben gekommen. Allein dort sind am Donnerstag deshalb rund 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

apa/dpa