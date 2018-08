Polizei ermittelt wegen Anschlagsplänen auf Wilders

Der Mann hatte auf Facebook in einem Video erklärt, er sei in die Niederlande gekommen, um auf Wilders einen Anschlag zu verüben. Grund dafür sei ein für den Herbst von Wilders geplanter Wettbewerb für Karikaturen des Propheten Mohammed.

Über die Identität des Festgenommenen gab es zunächst keine näheren Angaben. In dem Video sprach er Urdu, die Nationalsprache Pakistans. Vor allem in Pakistan hat es in den vergangenen Tagen Proteste gegen den Plan eines Wettbewerbs der Mohammed-Karikaturen gegeben.

Der für Justiz und Sicherheit zuständige niederländische Minister Ferd Grapperhaus bezeichnete das Video am Mittwoch als „ekelerregend”. Er wollte sich nicht zur Frage äußern, wie akut die Gefahr für Wilders gewesen sei. Er nehme den Vorfall aber ernst, weil die persönliche Freiheit des Politikers der Partij voor de Vrijheid (PVV) und damit „unsere freie Demokratie” auf dem Spiel stehe.

apa/dpa