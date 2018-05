Premierministerin May mahnt zur Ruhe in Nahost-Region

Die britische Premierministerin Theresa May Foto: APA (AFP)

Die israelische Luftwaffe hatte zuvor auf einen iranischen Raketenangriff aus Syrien mit massiven Attacken auf iranische Ziele in dem Bürgerkriegsland reagiert.

Großbritannien und seine europäischen Partner halten laut May weiter am Atomabkommen mit dem Iran fest. Die sei der beste Weg, um den Iran von der Entwicklung von Nuklearwaffen abzuhalten, teilte Downing Street mit. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag erklärt, dass die USA aus dem „schrecklichen, einseitigen Abkommen” aussteigen.

apa/dpa