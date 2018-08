Protest und Solidarität nach Ankunft der „Diciotti“-Migranten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten mehr als 130 Migranten das italienische Küstenwachen-Schiff „Diciotti“ in Catania verlassen können, nachdem sie tagelang darauf ausharren mussten. Die Küstenwache hatte sie und rund 60 andere Mitte August im Mittelmeer gerettet.

Innenminister Matteo Salvini ließ die Migranten erst von Bord, nachdem die katholische Kirche in Italien sowie Albanien und Irland sich bereiterklärt hatten, sie aufzunehmen. Die rund 100 Menschen, die in die Obhut der Kirche kommen, erreichten in der Nacht zum Mittwoch in Rocca di Papa das Zentrum „Mondo Migliore“. Von dort sollen sie laut Ansa auf mehrere Diözesen verteilt werden.

dpa